Максим Жуков признан лучшим вратарем юниорского ЧМ по хоккею

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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Голкипер сборной России Максим Жуков назван лучшим вратарем завершившегося юниорского чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 18 лет). Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея.
На прошедшем в Словакии турнире сборная России заняла третье место. Жуков провел пять встреч, в которых в среднем пропускал по 2,63 шайбы и продемонстрировал процент отраженных бросков 92,59.
В символическую пятерку чемпионата вошел форвард российской команды Иван Чехович, на его счету 9 (5 шайб + 4 передачи) очков в семи матчах. Самым ценным игроком и лучшим нападающим турнира признан финский форвард Кристиан Весалайнен, который стал лучшим бомбардиром (13 очков) и снайпером (6 голов) чемпионата.