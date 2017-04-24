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Лукин: причина смерти тренера сборной России по следж-хоккею остается неизвестной

Спорт
24 апреля, 11:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин
Сергей Самойлов скончался 20 апреля на 65-м году жизни во время визита в южнокорейский Каннын, куда он прибыл для просмотра матчей чемпионата мира
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МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Причина смерти главного тренера сборной России по следж-хоккею Сергея Самойлова в Южной Корее остается неизвестной. Об этом ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.

Самойлов скончался 20 апреля на 65-м году жизни во время визита в южнокорейский Каннын, куда он прибыл для просмотра матчей чемпионата мира.

"Его сын отправится на опознание, идут рутинные работы в связи с этим делом. Сомнений в том, что это он, мало. Вечером его тело нашли в номере, причина смерти уточняется", - сказал Лукин.

Специалист возглавлял сборную России по следж-хоккею с 2009 года. Под его руководством команда дважды становилась бронзовым призером чемпионатов мира - в 2013 и 2015 годах. На Паралимпийских играх в Сочи сборная России завоевала серебряные медали, проиграв американцам в финале со счетом 0:1. В марте 2014 года Самойлов был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

Сборная России не принимала участия в чемпионате мира, который проходит с 11 по 20 апреля в южнокорейском Канныне, из-за отстранения российских паралимпийцев от международных соревнований, проводящихся под эгидой Международного паралимпийского комитета.

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