Лукин: причина смерти тренера сборной России по следж-хоккею остается неизвестной

МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Причина смерти главного тренера сборной России по следж-хоккею Сергея Самойлова в Южной Корее остается неизвестной. Об этом ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.

Самойлов скончался 20 апреля на 65-м году жизни во время визита в южнокорейский Каннын, куда он прибыл для просмотра матчей чемпионата мира.

"Его сын отправится на опознание, идут рутинные работы в связи с этим делом. Сомнений в том, что это он, мало. Вечером его тело нашли в номере, причина смерти уточняется", - сказал Лукин.

Специалист возглавлял сборную России по следж-хоккею с 2009 года. Под его руководством команда дважды становилась бронзовым призером чемпионатов мира - в 2013 и 2015 годах. На Паралимпийских играх в Сочи сборная России завоевала серебряные медали, проиграв американцам в финале со счетом 0:1. В марте 2014 года Самойлов был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

Сборная России не принимала участия в чемпионате мира, который проходит с 11 по 20 апреля в южнокорейском Канныне, из-за отстранения российских паралимпийцев от международных соревнований, проводящихся под эгидой Международного паралимпийского комитета.