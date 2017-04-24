Количество положительных допинг-проб с ОИ 2008 и 2012 гг. возросло до 182

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) выявил 182 положительных допинг-пробы с летних Игр 2008 и 2012 годов по итогам повторного тестирования. Об этом член комиссии МОК по коммуникациям Ален Люнценфихтер написал в своем Twitter.

"На 1 апреля зафиксировано 182 положительные пробы с Игр в Пекине (2008 год) и в Лондоне (2012), из которых 103 выявлены среди легкоатлетов и 50 среди тяжелоатлетов, - написал он. - Допинг-пробы девяти спортсменов показали положительный результат с двух Олимпиад. Среди них пять белорусских спортсменов и два казахстанских".

После решения об увеличении срока хранения допинг-проб с восьми до десяти лет МОК объявил о перепроверке допинг- проб спортсменов начиная с 2008 года. В конце 2016 года сообщалось, что в рамках двух первых волн перепроверок (всего планируется четыре) взято 1053 пробы с Олимпиады-2008 и 492 пробы с Игр-2012. По их итогам тесты показали 101 положительный результат.

Au 1er avril 2017 il y a 182 tests positifs aux JO de Pékin (2008) & de Londres (2012) avec 103 pour l'athlétisme & 50 pour l'haltérophilie. — Lunzenfichter Alain (@ALunzenfichter) 24 апреля 2017 г.