"Салават Юлаев" продлил контракт с хоккеистом Арзамасцевым

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" продлил соглашение с защитником Захаром Арзамасцевым. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Арзамасцев принял квалификационное предложение хоккейного клуба "Салават Юлаев", - говорится в сообщении.

Новое соглашение клуба с 24-летним хоккеистом рассчитано до 2019 года.

Арзамасцев выступает за уфимскую команду с 2015 года. За два сезона он провел 140 матчей и набрал 35 очков (16 шайб + 19 результативных передач).