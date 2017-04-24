"Салават Юлаев" продлил контракт с хоккеистом Арзамасцевым

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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" продлил соглашение с защитником Захаром Арзамасцевым. Об этом сообщает пресс-служба команды.
"Арзамасцев принял квалификационное предложение хоккейного клуба "Салават Юлаев", - говорится в сообщении.
Новое соглашение клуба с 24-летним хоккеистом рассчитано до 2019 года.
Арзамасцев выступает за уфимскую команду с 2015 года. За два сезона он провел 140 матчей и набрал 35 очков (16 шайб + 19 результативных передач).