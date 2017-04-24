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"Салават Юлаев" продлил контракт с хоккеистом Арзамасцевым

Спорт
24 апреля, 18:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Новое соглашение клуба с 24-летним защитником рассчитано до 2019 года
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Захар Арзамасцев

Захар Арзамасцев

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" продлил соглашение с защитником Захаром Арзамасцевым. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Арзамасцев принял квалификационное предложение хоккейного клуба "Салават Юлаев", - говорится в сообщении.

Новое соглашение клуба с 24-летним хоккеистом рассчитано до 2019 года.

Арзамасцев выступает за уфимскую команду с 2015 года. За два сезона он провел 140 матчей и набрал 35 очков (16 шайб + 19 результативных передач).

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