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Клуб КХЛ "Ак Барс" расторг контракт с нападающим Варнаковым

Спорт
24 апреля, 19:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Соглашение с 32-летним хоккеистом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон
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Михаил Варнаков

Михаил Варнаков

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" расторг контракт с нападающим Михаилом Варнаковым. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение с 32-летним хоккеистом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

"Хоккейный клуб "Ак Барс" выражает Михаилу Варнакову благодарность за плодотворную совместную работу и желает ему дальнейших успехов в новой команде", - говорится в сообщении.

Варнаков выступал за "Ак Барс" с 2013 года. Он провел в составе команды 264 матча, в которых отметился 64 заброшенными шайбами и 57 результативными передачами.

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