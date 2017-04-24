Клуб КХЛ "Ак Барс" расторг контракт с нападающим Варнаковым

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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" расторг контракт с нападающим Михаилом Варнаковым. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Соглашение с 32-летним хоккеистом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
"Хоккейный клуб "Ак Барс" выражает Михаилу Варнакову благодарность за плодотворную совместную работу и желает ему дальнейших успехов в новой команде", - говорится в сообщении.
Варнаков выступал за "Ак Барс" с 2013 года. Он провел в составе команды 264 матча, в которых отметился 64 заброшенными шайбами и 57 результативными передачами.