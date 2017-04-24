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"Пескара" проиграла "Роме" и досрочно вылетела из высшего дивизиона чемпионата Италии

Спорт
24 апреля, 23:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
"Пескара" за 33 тура набрала 14 очков и занимает последнее в турнирной таблице
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. "Рома" одержала крупную победу над "Пескарой" со счетом 4:1 в гостевом матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Кевин Стротман (44-я минута), Раджа Наингголан (45) и Мохамед Салах (48, 60). У проигравших отличился Ахмад Бенали (83). "Рома" не проигрывает в первенстве страны уже на протяжении пяти матчей.

За пять туров до конца чемпионата в турнирной таблице "Рома" занимает второе место, набрав 75 очков, отставание от лидера чемпионата "Ювентуса" составляет восемь баллов. На четыре очка римский клуб опережает "Наполи". Первая и вторая команды чемпионата напрямую попадут в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона, третья сыграет в квалификационном раунде турнира.

"Пескара" набрала 14 очков и занимает последнее, 20-е место в таблице. Команда на 15 очков отстает от "Эмполи", идущего на 17-м месте. Таким образом, "Пескара" не сохранит свое место в элитном дивизионе на следующий сезон.

В следующем туре "Рома" на своем поле примет "Лацио", "Пескара" в гостях сыграет с "Кальяри". Обе встречи пройдут 30 апреля.

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