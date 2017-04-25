Лучший в истории: Владиславу Третьяку исполняется 65 лет

Куда течет Куда: почему дети из иркутской деревни ходят в школу через реку

Куда течет Куда: почему дети из иркутской деревни ходят в школу через реку 24 апреля, 18:31

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Трехкратному олимпийскому чемпиону по хоккею Владиславу Третьяку исполняется 65 лет. Третьяк признан лучшим хоккеистом XX века по версии Международной федерации хоккея (IIHF) и лучшим вратарем в истории. С 2006 года он возглавляет Федерацию хоккея России.

Третьяк воспитывался в семье военного летчика, занимался вместе со старшим братом плаванием и с малых лет неплохо владел коньками, благодаря чему прошел конкурс в хоккейную школу ЦСКА, располагавшуюся неподалеку от дома - на Ленинградском проспекте. Попав в нападающие, о чем мечтают все мальчишки, Третьяк, тем не менее, вскоре стал вратарем - полевым игрокам не хватало формы, а юный Владик мечтал о настоящей хоккейной амуниции, которую выдавали лишь голкиперам.

"Третьяк - великий человек и игрок. Он первым из голкиперов начал на таком уровне читать игру" Александр Кожевников Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею, нападающий

В целом случайное появление в армейской школе юного вратаря в итоге предопределило успехи отечественного хоккея на почти два десятилетия. Многочисленные победы ЦСКА и сборной СССР во многом связаны с игрой Третьяка - имея за спинами самого надежного голкипера в мире, можно было действовать ярко и в атаке, не беспокоясь за тылы. Хотя может показаться, что уровень мастерства советских форвардов был таков, что надежный вратарь и не требовался, но это было не так. Немало матчей и турниров было выиграно за счет спасений Третьяка, который предоставлял партнерам шанс добыть победу в атаке.

Впервые юный вратарь проявил себя в неполные 16 лет на юниорском чемпионате Европы, где выступали хоккеисты до 19 лет - тренер команды Николай Пучков, сам известный в прошлом вратарь, рассказал о подающем надежде голкипере еженедельнику "Футбол-Хоккей". В сезоне-1968/69 Третьяк дебютирует и в чемпионате СССР. Ворота ЦСКА тогда защищали Николай Толстиков, Виктор Толмачев и Александр Пашков, однако Анатолий Тарасов трижды выпускал на лед Третьяка, который дебютировал за неделю до 17-летия, выйдя на замену в матче с "Автомобилистом".

Тот чемпионат завершился памятным скандальным матчем между ЦСКА и "Спартаком", когда в присутствии Леонида Брежнева Тарасов увел команду со льда, протестуя против действий арбитра, который не засчитал шайбу Владимира Петрова. "Спартак" в итоге победил со счетом 3:1 и стал чемпионом СССР.

"На мой взгляд были и более талантливые вратари, Третьяк не обладал какими-то сверх способностями. Он развил свои лучшие качества за счет огромного трудолюбия и аналитического склада ума" Александр Пашков Олимпийский чемпион 1972 года в составе сборной СССР по хоккею, вратарь

Первый чемпионат мира в 17 лет

В следующем сезоне Третьяк играл уже гораздо чаще, в итоге вытеснив Толстикова из состава и став чемпионом СССР - в первый раз из 13. В 1970 году Третьяк поехал и на свой первый чемпионат мира, который прошел в марте в Швеции, где подменял Виктора Коноваленко, в 17 лет выиграв первый титул в сборной.

Всего на счету Третьяка 10 побед на чемпионатах мира, а также триумфы на Олимпиадах 1972, 1976 и 1984 гг. В 1972 году 20-летний Третьяк блистательно провел суперсерию матчей со сборной Канады, получив признание профессионалов и специалистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В первой игре в Монреале Третьяк пропустил уже на 30-й секунде, когда Фил Эспозито добил отскочившую от него шайбу, а на 7-й минуте советская сборная проигрывала канадцам уже 0:2. Но молодой вратарь в дальнейшем не раз выручал партнеров, которые завершили матч исторической победой над родоначальниками хоккея - 7:3. В следующих двух матчах в Торонто и Виннипеге организаторы признавали лучшим в составе сборной СССР именно Третьяка, хотя он пропускал по четыре шайбы (1:4, 4:4).

"Я думаю, ему нет равных во вратарском искусстве до сих пор, потому что в свои годы с другой амуницией от творил на площадке невозможное.Третьяк признан всеми, он - величайший мастер" Александр Кожевников Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею, нападающий

Вратарь, который ненавидит проигрывать

По собственному признанию, Третьяк ненавидел проигрывать - это доставляло ему едва ли не физическую боль. И пусть на пропущенные шайбы партнеры чаще отвечали большим количеством забитых голов, некоторые неудачи Третьяк не забудет никогда - благо их было куда меньше, чем ярких побед.

На Олимпиаде 1980 года в американском Лейк-Плэсиде сборная СССР под руководством Виктора Тихонова была явным фаворитом - игроки НХЛ тогда на Игры не ездили, а среди выступавших в Европе игроков советским хоккеистам не было равных. Но случилось непредвиденное: составленная из хоккеистов низших и студенческих лиг сборная США победила советскую команду, которую вскоре будут называть не иначе, как "Красная машина". При этом Тихонов заменил Третьяка после первого периода (при счете 2:2), но не выручил и Владимир Мышкин. Сборная СССР осталась на втором месте, а в США до сих вспоминают "Чудо на льду".

Четырехкратным олимпийским чемпионом Третьяку стать в итоге было не суждено. В 1984 году, после олимпийского сезона и триумфа на Играх в югославском Сараеве, Третьяк завершил карьеру - в 32 года. Очень рано для вратаря, но Третьяк устал - не столько от хоккея, сколько от образа жизни игрока советской сборной, который вынужден едва ли не весь год проводить на сборах - вдали от семьи.

Тихонов не стал делать послабление для легенды мирового хоккея, который к тому же славился дисциплиной, заложенной еще отцом, - по мнению тренера, правила должны быть общими для всех. Нарушить режим хоккеисты той поры очень любили, расслабляясь после серьезных нагрузок, но это было не про Третьяка. Женившись в 20 лет, он все свободное время проводил с семьей - женой Татьяной и двумя детьми. Когда же окончательно понял, что времени просто не хватает, завершил карьеру - в расцвете сил и на пике популярности.

Сейчас в семье Третьяков уже три внука, причем Максим стал вратарем, в завершающемся сезоне дебютировав в Континентальной хоккейной лиге в составе "Адмирала" из Владивостока.

"Третьяк на посту главы ФХР сумел стабилизировать работу федерации, осуществить реализацию программы развития детского хоккея, постройки катков и спортивных сооружений. Кроме того, мы вернулись в число лидеров мирового хоккея. Он незаменим на посту президента федерации" Александр Пашков Олимпийский чемпион 1972 года в составе сборной СССР по хоккею, вратарь

Отъезд в США

В Северной Америке Третьяк был звездой, хотя в НХЛ никогда не играл. Реши Третьяк отправиться в заокеанскую лигу, его ждал бы заоблачный контракт на уровне лучшего хоккеиста мира Уэйна Гретцки, но такой вариант для советского офицера был невозможен. Третьяк продолжил работать в ЦСКА, а также Международном олимпийском комитете. Но в 1990 году, когда ситуация в стране стала меняться, полковник Третьяк написал рапорт об увольнении и отправился в США, где стал тренером вратарей клуба "Чикаго Блэкхокс".

В то время Третьяку не было и 40, в НХЛ всерьез предлагали ему контракт действующего вратаря, но возвращаться он не стал, возможно, понимая, что здесь поражений может быть куда больше, чем побед. Долгие годы Третьяк не был востребован на родине, хотя услугами его школы пользовались многие российские игроки, выступавшие в Северной Америке. Лишь в 1998 году Третьяк был включен в тренерский штаб сборной России на Олимпиаде в Нагано, где впервые сыграли хоккеисты из НХЛ, с российскими представителями которых у прославленного вратаря был налажен контакт.

Вскоре Третьяк начал и политическую карьеру - в 2003 году в Саратовской области его выбрали депутатом Государственной думы РФ. А в 2006 году Третьяк возглавил Федерацию хоккея России - в момент, когда на крупных турнирах отечественная сборная не побеждала на протяжении 13 лет. Приход Третьяка во многом позволил закончить с регулярными конфликтами между ведущими хоккеистами и федерацией, из-за чего лидеры сборной регулярно пропускали крупные международные турниры.

"Это великий спортсмен и выдающийся вратарь. Его отличало исключительное трудолюбие, чувство ответственности и долга перед командой и доверенным ему делом, абсолютная честность в поведении и отношениях с людьми" Александр Пашков Олимпийский чемпион 1972 года в составе сборной СССР по хоккею, вратарь

Уже в 2008 году сборная России вернула себе титул чемпиона мира, за последние 10 лет победив на мировых первенствах четыре раза и всего дважды оставшись без медалей. Не могут покориться российской команде разве что Олимпийские игры, где дважды подряд следовали поражения в четвертьфиналах, и Кубок мира, где в прошлом году последовало поражение в полуфинале от канадцев.

Помимо титулов на чемпионатах мира и Олимпийских играх, Третьяк выиграл Кубок Канады в 1981 году - последний турнир с участием сильнейших хоккеистов, где добилась успеха отечественная команда. В 1989 году Третьяк вошел в Зал славы НХЛ, в 1997 г - в только образованный Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF). IIHF также признала Третьяка лучшим хоккеистом ХХ века и включила в символическую сборную столетия.

Третьяк награжден орденами Ленина, Трудового Красного знамени, Дружбы народов, "Знак почета", "За заслуги перед отечеством" II, III и IV степеней.