Медведев поздравил Третьяка с 65-летием

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил президента Федерации хоккея, заслуженного мастера спорта СССР Владислава Третьяка с 65-летием. Текст телеграммы размещен на официальном сайте правительства РФ.

Премьер отметил, что с Третьяком связана эпоха триумфальных побед национальной хоккейной сборной. "Миллионы болельщиков помнят блестящую игру своего непробиваемого вратаря, вашу отточенную технику, умение видеть поле, героическую защиту ворот сборной СССР. А особенно ледовую битву с канадцами в Суперсерии-72. Благодаря вам тысячи мальчишек в нашей стране мечтали стать хоккеистами", - говорится в телеграмме.

Медведев подчеркнул, что редкий талант, блестящая реакция, отличная подготовка в сочетании с мужеством и целеустремленностью помогли добиться Третьяку успехов на самых престижных международных соревнованиях, трижды подняться на высшую ступень олимпийского пьедестала, стать лучшим голкипером.

Трехкратному олимпийскому чемпиону по хоккею Владиславу Третьяку 25 апреля исполняется 65 лет. Третьяк признан лучшим хоккеистом XX века по версии Международной федерации хоккея и лучшим вратарем в истории. С 2006 года он возглавляет Федерацию хоккея России.

ТАСС/Федерация хоккея России