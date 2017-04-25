Пекинский клуб в МХЛ будет называться "Куньлунь Ред Стар Джуниор"

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Пекинская команда из системы клуба Континентальной хоккейной лиги "Куньлунь", которая будет выступать в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), получит название "Куньлунь Ред Стар Джуниор". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Куньлуня".

В субботу управляющий директор МХЛ Алексей Морозов сообщил, что лига 1 мая объявит о том, кто войдет в нее для участия в чемпионате сезона-2017/18 - после того, как к 30 апреля лига получит финансовые гарантии от всех клубов.

Клуб для участия в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) будет называться "Куньлунь Ред Стар Кэпитал", а проводить домашние матчи он будет в Пекине. "На сегодняшний день все три команды (в Континентальной хоккейной лиге, МХЛ и ВХЛ - прим. ТАСС) будут базироваться в Пекине", - сообщили в пресс-службе.

Чемпионом МХЛ в завершившемся сезоне стала "Красная Армия".