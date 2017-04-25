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Футболист "Спартака" Глушаков удовлетворен решением КДК

Спорт
25 апреля, 14:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Полузащитник красно-белых дисквалифицирован на один матч за фол в матче с "Ростовом"
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков удовлетворен решением Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), который дисквалифицировал его на один матч за нарушение в матче 24-го тура чемпионата страны с "Ростовом". Об этом Глушаков написал в Twitter.

Встреча прошла в субботу в Ростове-на-Дону и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Глушаков был удален на 75-й минуте за фол на полузащитнике ростовчан Кристиане Нобоа. Главный судья матча Михаил Вилков сначала оценил нарушение в желтую карточку, однако после консультации с помощником, который счел действия Глушакова агрессивными, предъявил спартаковцу прямую красную карточку. После встречи Нобоа рассказал, что Глушаков принес свои извинения, игрок ростовчан их принял.

"Рад, что только один матч. Члены КДК справедливо разобрались в эпизоде!", - написал он.

Глушаков пропустит игру команды с "Уралом" (25 апреля, дома).

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