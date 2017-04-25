Агент: хоккеист "Авангарда" Никитин, с высокой долей вероятности, останется в клубе

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МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Никита Никитин, с высокой долей вероятности, останется в омском клубе. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Станислав Романов.
Никитин, являющийся чемпионом мира и участником Олимпийских игр в Сочи, в прошедшем сезоне сыграл за "Авангард" 51 матч, набрав 7 очков (3гола + 4 передачи). Предыдущие два сезона он провел в клубе Национальной хоккейной лиги "Эдмонтон", сыграв при этом 30 матчей в фарм- клубе "Эдмонтона". Срок контракта Никитина с "Авангардом" истекает 30 апреля, после чего он становится неограниченно свободным агентом.
"Пока ведутся переговоры, контракт еще не подписали. Вероятность того, что он останется в Омске, высокая", - сказал Романов.