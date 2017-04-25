Футболист "Зенита" Кокорин не вошел в состав команды на матч с "Оренбургом"

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Нападающий санкт- петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин не отправился с командой на матч 25-го тура чемпионата России против "Оренбурга". Об этом сообщается на официальном сайте команды.
В конце первого тайма субботнего матча против екатеринбургского "Урала" (2:0) Кокорин получил повреждение и был заменен.
Всего в Оренбург отправились 23 игрока. Матч "Оренбург" - "Зенит" пройдет 26 апреля, начало в 17:00 мск.
После 24 матчей "Зенит" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 46 очков и отставая от лидера первенства "Спартака" на восемь баллов. "Оренбург" с 22 очками идет 13-м.