Футболист "Зенита" Кокорин не вошел в состав команды на матч с "Оренбургом"

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Нападающий санкт- петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин не отправился с командой на матч 25-го тура чемпионата России против "Оренбурга". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

В конце первого тайма субботнего матча против екатеринбургского "Урала" (2:0) Кокорин получил повреждение и был заменен.

Всего в Оренбург отправились 23 игрока. Матч "Оренбург" - "Зенит" пройдет 26 апреля, начало в 17:00 мск.

После 24 матчей "Зенит" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 46 очков и отставая от лидера первенства "Спартака" на восемь баллов. "Оренбург" с 22 очками идет 13-м.