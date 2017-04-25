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Российские футболистки сыграют с командами Англии и Уэльса в отборе к ЧМ-2019

Спорт
25 апреля, 15:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Всего в турнире будут участвовать 35 команд, разделенные на семь групп
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Женская сборная России по футболу сыграет с командами Англии, Уэльса, Боснии и Герцеговины и Казахстана в отборочном турнире к чемпионату мира 2019 года. Жеребьевка прошла во вторник.

Российская команда попала в первую группу.

Всего в турнире будут участвовать 35 команд, разделенные на семь групп. В финальную часть выйдут сборные, занявшие первые места в своих группах, а также еще одна команда, которая определится в результате раунда плей- офф из четырех лучших команд, занявших второе место на групповом этапе.

Чемпионат мира среди женских сборных пройдет в 2019 году с 1 по 30 июня во Франции.

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