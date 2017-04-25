Кучеров и Мозякин сыграют за сборную России на заключительном этапе хоккейного Евротура

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающие Никита Кучеров и Сергей Мозякин вошли в состав сборной России по хоккею на заключительный этап Евротура - Чешские хоккейные игры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

Полностью состав выглядит следующим образом:

вратари - Андрей Василевский ("Тампа-Бэй", НХЛ), Илья Сорокин (ЦСКА), Андрей Кареев ("Нефтехимик");

защитники - Андрей Миронов ("Динамо", Москва), Андрей Зубарев, Артем Зуб, Антон Белов (все - СКА), Алексей Береглазов ("Нью-Йорк Рейнджерс"), Виктор Антипин ("Металлург", Магнитогорск), Иван Проворов ("Филадельфия", НХЛ), Владислав Гавриков ("Локомотив"), Богдан Киселевич (ЦСКА);

нападающие - Никита Кучеров, Владислав Наместников (оба - "Тампа-Бэй"), Сергей Мозякин ("Металлург", Магнитогорск), Анатолий Голышев ("Автомобилист"), Андрей Светлаков, Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин (все - ЦСКА), Антон Бурдасов ("Авангард"), Владимир Ткачев ("Ак Барс"), Сергей Плотников, Никита Гусев, Вадим Шипачев, Евгений Дадонов (все - СКА), Роман Любимов ("Филадельфия", НХЛ).

Чешские хоккейные игры пройдут в городе Ческе-Будеевице с 27 по 30 апреля. Россияне сыграют вынесенный матч против шведов 27 апреля в Стокгольме.