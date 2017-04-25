Тренер юниорской сборной России по хоккею заявил, что хочет продолжить работать с командой

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер юниорской сборной России по хоккею (игроки не старше 18 лет) Сергей Голубович хочет остаться в своей должности на очередной трехлетний цикл. Об этом он рассказал ТАСС.

В воскресенье сборная России под руководством Голубовича выиграла бронзовые медали чемпионата мира, завершившегося в Словакии. Россияне завоевали медали юниорского первенства впервые за шесть лет.

"Решение по моему будущему, скорее всего, будет принято на тренерском совете федерации. Я бы не отказался поработать еще один трехлетний цикл и попробовать еще раз взять эту высоту", - сказал Голубович.

Специалист рассказал о функциональной готовности подопечных к турниру. "За исключением последнего матча, все вторые периоды у нас получились не очень хорошими, и объяснения этому пока не могу найти. Общую функциональную подготовку команды по пятибальной шкале оцениваю на тройку, связано это с тем, что сейчас конец сезона. В Америке ребята провели по 70 игр, плюс матчи за сборную - в общей сложности 90 матчей, это очень много для такого возраста", - подчеркнул он.

Тренер рассказал, что поколение 1998-99 годов рождения не предполагает большого выбора талантливых хоккеистов. "В этой возрастной группе нет такой глубины состава, которая была раньше, очень немного игроков хорошего уровня, это следствие многих факторов: 1998-й - год дефолта, 1999-й - год после дефолта. Демографическая ситуация в стране была на низком уровне. Я когда набирал ребят этого года, школа московского "Динамо" располагала 40 спортсменами, то же самое было в ЦСКА, в обычных школах порой не набиралось и 20 человек", - рассказал он.