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Врио губернатора Ярославской области сообщил о планах строительства биатлонного комплекса

Спорт
25 апреля, 19:49 UTC+3 область) 25, апреля. /ТАСС
Он будет построен в поселке Демино под Рыбинском
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РЫБИНСК /Ярославская область/, 25 апреля. /ТАСС/. Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов рассказал президенту России Владимиру Путину о планах строительства биатлонного комплекса под Рыбинском.

"Мы на данный момент в результате переговоров получили субсидии из Минспорта на строительство биатлонной трассы, биатлонного комплекса в поселке Демино под Рыбинском. Там у нас будет биатлонный комплекс, который будет способствовать развитию спорта в регионе", - сказал он.

Кроме того, Миронов рассказал главе государства о планах по открытию в регионе детского технопарка.

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