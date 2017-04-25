Врио губернатора Ярославской области сообщил о планах строительства биатлонного комплекса

РЫБИНСК /Ярославская область/, 25 апреля. /ТАСС/. Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов рассказал президенту России Владимиру Путину о планах строительства биатлонного комплекса под Рыбинском.

"Мы на данный момент в результате переговоров получили субсидии из Минспорта на строительство биатлонной трассы, биатлонного комплекса в поселке Демино под Рыбинском. Там у нас будет биатлонный комплекс, который будет способствовать развитию спорта в регионе", - сказал он.

Кроме того, Миронов рассказал главе государства о планах по открытию в регионе детского технопарка.