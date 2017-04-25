Врио губернатора Ярославской области сообщил о планах строительства биатлонного комплекса

Украина в ближайшее время может прекратить электроснабжение ДНРМеждународная панорама 25 апреля, 20:23
Украинская прокуратура завела дело на иностранных участников экономического форума в ЯлтеМеждународная панорама 25 апреля, 20:20
Медведев вышел на второе место по продолжительности "сухой" серии в чемпионате РоссииСпорт 25 апреля, 20:19
Карякин обыграл Топалова в пятом туре шахматного турнира памяти ГашимоваСпорт 25 апреля, 20:14
Зарплата сотрудников Сбербанка в 2016 г. в среднем выросла на 8%Экономика и бизнес 25 апреля, 20:07
Генсек ОБСЕ: с начала 2017 года в Донбассе погибли 140 мирных жителейМеждународная панорама 25 апреля, 19:29
Рэпер Дрейк стал самым продаваемым музыкальным исполнителем 2016 годаКультура 25 апреля, 19:11
Чакветадзе: Шарапова способна к концу года войти в первую десятку мирового теннисаСпорт 25 апреля, 19:03
Путин поддержал создание системы продвижения российских товаров на внутреннем рынкеЭкономика и бизнес 25 апреля, 19:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РЫБИНСК /Ярославская область/, 25 апреля. /ТАСС/. Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов рассказал президенту России Владимиру Путину о планах строительства биатлонного комплекса под Рыбинском.
"Мы на данный момент в результате переговоров получили субсидии из Минспорта на строительство биатлонной трассы, биатлонного комплекса в поселке Демино под Рыбинском. Там у нас будет биатлонный комплекс, который будет способствовать развитию спорта в регионе", - сказал он.
Кроме того, Миронов рассказал главе государства о планах по открытию в регионе детского технопарка.