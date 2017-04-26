Баскетболист "Лейкерс" Мозгов вошел в расширенный состав сборной России на ЧЕ

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лейкерс" Тимофей Мозгов включен в расширенный состав сборной России на чемпионат Европы. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

В нынешнем сезоне Мозгов сыграл 54 матча, в среднем проводя на площадке 20,4 минуты, набирая 7,4 очка и делая 4,9 подбора.

Всего в список вошли 27 баскетболистов:

защитники - Дмитрий Кулагин, Михаил Кулагин, Виталий Фридзон (все - ЦСКА, Москва), Евгений Бабурин, Дмитрий Хвостов (оба - "Локомотив-Кубань", Краснодар), Сергей Быков, Максим Колюшкин (оба - "Автодор", Саратов), Вячеслав Зайцев, Алексей Швед (оба - "Химки", Московская область), Иван Стребков ("Нижний Новгород");

форварды - Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все - ЦСКА), Евгений Валиев, Сергей Карасев (оба - "Зенит", Санкт-Петербург), Андрей Зубков, Владимир Ивлев (оба - "Локомотив-Кубань"), Павел Антипов (УНИКС, Казань), Александр Захаров ("Иркут", Иркутск), Станислав Ильницкий ("Химки"), Владислав Трушкин ("Енисей", Красноярск);

центровые - Петр Губанов ("Нижний Новгород"), Артем Клименко (УНИКС), Алан Макиев ("Автодор"), Тимофей Мозгов ("Лос-Анджелес Лейкерс"), Антон Пушков ("Зенит"), Дмитрий Соколов ("Химки").

Чемпионат Европы пройдет в 31 августа - 17 сентября в Стамбуле (Турция), Хельсинки (Финляндия), Тель-Авиве (Израиль), Клуж-Напоке (Румыния). Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды выйдут в плей-офф.