Баскетболист "Лейкерс" Мозгов вошел в расширенный состав сборной России на ЧЕ

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Баскетболист "Лейкерс" Мозгов вошел в расширенный состав сборной России на ЧЕСпорт 26 апреля, 10:43
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лейкерс" Тимофей Мозгов включен в расширенный состав сборной России на чемпионат Европы. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).
В нынешнем сезоне Мозгов сыграл 54 матча, в среднем проводя на площадке 20,4 минуты, набирая 7,4 очка и делая 4,9 подбора.
Всего в список вошли 27 баскетболистов:
Чемпионат Европы пройдет в 31 августа - 17 сентября в Стамбуле (Турция), Хельсинки (Финляндия), Тель-Авиве (Израиль), Клуж-Напоке (Румыния). Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды выйдут в плей-офф.