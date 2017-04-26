Российские букмекеры считают Шарапову фаворитом в ее первом матче после дисквалификации

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская теннисистка Мария Шарапова, которая в среду официально вернется на корт после более чем годичного перерыва, согласно котировкам отечественных букмекерских контор считается фавориткой в матче с итальянкой Робертой Винчи на турнире в Штутгарте. Участник пари, сделавший ставку на победу россиянки, в случае выигрыша увеличит свой игровой бюджет на треть.

Коэффициенты на победу Шараповой в линиях практически всех букмекерских контор по состоянию на утро 26 апреля колеблются от 1,30 до 1,34. Успех 34-летней Винчи в матче с россиянкой оценивается в 3,10 - 3,20, то есть человек, поставивший на победу итальянской теннисистки при коэффициенте 3,11, допустим, одну тысячу рублей, получит в случае успеха 3 110 рублей.

Винчи в 2015 году добралась до финала Открытого чемпионата США, что является ее лучшим достижением в карьере. В мае прошлого года Винчи поднялась на девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), однако сейчас занимает только 36-ю строчку. В нынешнем сезоне лучший результат Винчи показала на турнире в Санкт- Петербурге в феврале, где добралась до четвертьфинала, при этом год назад Винчи стала победителем турнира.

30-летняя Шарапова встречалась с Винчи дважды - и оба раза уверенно победила. В 2007 году Шарапова оказалась сильнее итальянки в первом круге Открытого чемпионата США (6:0, 6:1), а через пять лет обыграла ее в 1/8 финала турнира "Мастерс" в американском Индиан-Уэллсе - 6:2, 6:1.

В начале марта 2016 года Шарапова призналась в употреблении запрещенного вещества мельдония. Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала теннисистку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок ее отстранения до 15 месяцев. Дисквалификация спортсменки завершилась 26 апреля, организаторы турнира в Штутгарте предоставили Шараповой wild card.