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Десайи подарит билеты Кубка конфедераций победителю конкурса на самый заразительный смех

Спорт
26 апреля, 13:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Участникам конкурса предлагается записать видео с собственным смехом и разместить его в социальных сетях с хэштегом #СмейсякакДесайи
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции по футболу Марсель Десайи, который станет гостем парка Кубка конфедераций в Москве, объявил конкурс на самый заразительный смех. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.

Участникам конкурса предлагается записать видео с собственным смехом и разместить его в социальных сетях с хэштегом #СмейсякакДесайи. Десайи лично выберет победителя конкурса и вручит ему билеты на матч Кубка конфедераций - 2017 на открытии парка турнира в столичном Музеоне 29 апреля.

Вход и развлечения в парке Кубка конфедераций будут бесплатными. В развлекательной программе парка - встречи с известными футболистами, конкурсы, футбольные аттракционы и викторины с возможностью выиграть призы.

После Москвы парк Кубка конфедераций порадует жителей и гостей Сочи (6-7 мая), Казани (13-14 мая) и Санкт- Петербурга (20-21 мая). Почетными гостями парка в каждом городе будут звезды российского и мирового футбола.

Десайи - обладатель Кубка конфедераций 2001 и 2003 годов в составе сборной Франции.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля 2017 года.

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