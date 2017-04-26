Десайи подарит билеты Кубка конфедераций победителю конкурса на самый заразительный смех

Названы лучшие стартапы GenerationSНовости партнеров 26 апреля, 14:36
"Кто правит миром? — Девушки!": в Берлине прошел саммит W20Международная панорама 26 апреля, 14:30
Власти Екатеринбурга разыграли аукционы по ремонту 50 дорог на 1 млрд рублей к ЧМ-2018Транспорт 26 апреля, 14:28
IAAF объявила о лишении сборной России золота ЧМ-2013 в женской эстафете 4х400 мСпорт 26 апреля, 14:13
Россия обошла Южную Корею в рейтинге импортеров готовых автомобилей в КитайТранспорт 26 апреля, 13:53
Федерация спортивной борьбы России окажет Богомоеву максимальную поддержкуСпорт 26 апреля, 13:53
Непомнящий отказался вернуться на должность советника президента ФК ЦСКАСпорт 26 апреля, 13:49
Илзе Лиепа возглавила жюри фестиваля "Земля - наш общий дом" в Свердловской областиНовости Урала 26 апреля, 13:48
Десайи подарит билеты Кубка конфедераций победителю конкурса на самый заразительный смехСпорт 26 апреля, 13:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции по футболу Марсель Десайи, который станет гостем парка Кубка конфедераций в Москве, объявил конкурс на самый заразительный смех. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.
Участникам конкурса предлагается записать видео с собственным смехом и разместить его в социальных сетях с хэштегом #СмейсякакДесайи. Десайи лично выберет победителя конкурса и вручит ему билеты на матч Кубка конфедераций - 2017 на открытии парка турнира в столичном Музеоне 29 апреля.
Вход и развлечения в парке Кубка конфедераций будут бесплатными. В развлекательной программе парка - встречи с известными футболистами, конкурсы, футбольные аттракционы и викторины с возможностью выиграть призы.
После Москвы парк Кубка конфедераций порадует жителей и гостей Сочи (6-7 мая), Казани (13-14 мая) и Санкт- Петербурга (20-21 мая). Почетными гостями парка в каждом городе будут звезды российского и мирового футбола.
Десайи - обладатель Кубка конфедераций 2001 и 2003 годов в составе сборной Франции.
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля 2017 года.