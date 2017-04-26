Билетный центр Кубка конфедераций в Казани начнет работу 5 мая

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КАЗАНЬ, 26 апреля. /ТАСС/. Казанский центр по продаже билетов на матчи Кубка конфедераций 2017 года по футболу откроется 5 мая. Об этом во время пресс-конференции сообщил министр по делам молодежи и спорта Владимир Леонов.
"Насколько мне известно, он должен быть открыт на следующей неделе, 5 мая, на завтра запланировано тестовое открытие", - пояснил он.
Ранее вице-премьер РФ, глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко сообщил, что центр откроется в Казани 26 или 27 апреля.
Главный билетный центр Кубка конфедераций открылся в Москве 19 апреля.
Матчи турнира пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.