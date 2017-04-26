Шнуров: Александр Кержаков летом начнет тренерскую работу в "Зените"

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Нападающий санкт- петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков планирует с лета перейти на тренерскую работу. Об этом на пресс-конференции в ТАСС расказал лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров, который является другом игрока.

На вопрос, нет ли идеи пригласить Кержакова выступить на юбилейном концерте группы, который пройдет 13 июля на стадионе "Открытие-Арена" в Москве, музыкант ответил: "Дело в том, что, насколько я знаю, Александр приступит в июне к тренерской работе в небезызвестном клубе "Зенит". Ему будет тяжело одновременно сидеть на двух стульях. А так бы, конечно, с удовольствием. Он вообще парень заводной, поет плохо, но танцует хорошо, что меня, в принципе, устраивает ", - сказал он.

Действующий контракт 34-летнего нападающего с "Зенитом" рассчитан до конца текущего сезона.