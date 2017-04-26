Клуб КХЛ "Ак Барс" продлил контракт с нападающим Малыхиным

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" продлил контракт с нападающим Федором Малыхиным. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Новое соглашение с 26-летним игроком рассчитано на два года.

Малыхин выступает за "Ак Барс" с 2014 года. В прошедшем сезоне он провел за команду 66 матчей, в которых набрал 36 очков (22 шайбы + 14 передач).