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Гол Мбенге принес "Тереку" победу над "Рубином" в матче чемпионата России

Спорт
26 апреля, 21:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
"Рубин" не побеждает в первенстве страны уже на протяжении семи матчей
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Футболисты "Терека"

Футболисты "Терека"

© Артем Коротаев/ТАСС, архив

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Грозненский "Терек" одержал победу над казанским "Рубином" со счетом 1:0 в гостевом матче 25-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Мяч на 44-й минуте забил Аблайе Мбенге.

"Рубин" не побеждает в первенстве страны уже на протяжении семи матчей.

В турнирной таблице "Терек" за пять туров до конца чемпионата поднялся на шестое место, набрав 36 очков. Пять очков грозненцы проигрывают "Краснодару", идущему на четвертом месте, которое дает право сыграть в квалификационном раунде Лиги Европы следующего сезона. "Рубин" с 29 очками идет 11-м.

В следующем туре "Терек" на своем поле примет екатеринбургский "Урал", "Рубин" в гостях сыграет с московским "Локомотивом". Обе встречи пройдут 29 апреля.

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