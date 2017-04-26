Гол Мбенге принес "Тереку" победу над "Рубином" в матче чемпионата России

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Грозненский "Терек" одержал победу над казанским "Рубином" со счетом 1:0 в гостевом матче 25-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Мяч на 44-й минуте забил Аблайе Мбенге.

"Рубин" не побеждает в первенстве страны уже на протяжении семи матчей.

В турнирной таблице "Терек" за пять туров до конца чемпионата поднялся на шестое место, набрав 36 очков. Пять очков грозненцы проигрывают "Краснодару", идущему на четвертом месте, которое дает право сыграть в квалификационном раунде Лиги Европы следующего сезона. "Рубин" с 29 очками идет 11-м.

В следующем туре "Терек" на своем поле примет екатеринбургский "Урал", "Рубин" в гостях сыграет с московским "Локомотивом". Обе встречи пройдут 29 апреля.