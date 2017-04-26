"Реал" обыграл "Дарюшшафаку" в третьем матче 1/4 финала баскетбольной Евролиги

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Испанский "Реал" одержал победу над турецкой "Дарюшшафакой" в третьем матче 1/4 финала баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Турции и завершилась со счетом 88:81 в пользу гостей.
Самым результативным игроком встречи стал защитник испанской команды Джейси Кэрролл, набравший 21 очко.
Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу "Реала". Следующий матч серии пройдет 28 апреля в Турции.