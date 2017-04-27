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"Бостон" победил "Чикаго" и вышел вперед в серии первого раунда плей-офф НБА

Спорт
27 апреля, 6:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Счет в серии до четырех побед между "Бостоном" и "Чикаго" стал 3-2

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. "Бостон" выиграл на своей площадке у "Чикаго" в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышел вперед в серии. Встреча завершилась со счетом 108:97.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Чикаго" Дуэйн Уэйд, набравший 26 очков. В составе "Бостона" больше всех набрали Эвери Брэдли и Айзея Томас (по 24 очка).

Счет в серии до четырех побед между "Бостоном" и "Чикаго" стал 3-2.

Шестая игра между командами пройдет на домашней арене "Чикаго" в ночь на субботу.

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