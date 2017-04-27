Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ходок Емельянов исключен из числа кандидатов в сборную России на 2017 год

Спорт
27 апреля, 11:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Мордовский ходок в начале апреля был дисквалифицирован CAS на восемь лет за повторное нарушение антидопинговых правил

Поделиться
Материал из 1 страницы
Станислав Емельянов

Станислав Емельянов

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Мордовский ходок Станислав Емельянов, в начале апреля дисквалифицированный Спортивным арбитражным судом (CAS) на восемь лет за повторное нарушение антидопинговых правил, исключен из числа кандидатов в сборную России по легкой атлетике на 2017 год. Об этом сообщил ТАСС представитель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

"Емельянов исключен из сборной, так как теперь не имеет права выступать на соревнованиях в течение длительного периода", - сообщил собеседник агентства.

7 апреля CAS принял решение о восьмилетней дисквалификации Емельянова, которая завершится только 7 апреля 2025 года. Суд аннулировал все результаты спортсмена, начиная со 2 июня 2015 года. По информации ТАСС, Емельянов был наказан на основании данных своего биологического паспорта.

Первый раз Емельянов был признан виновным в нарушении антидопинговых правил в 2010 году и лишен золота ЧЕ-2010. В 2015 году его подозревали в употреблении эритропоэтина, и после длительных тяжб этот ходок был оправдан.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Мария Шарапова
16
Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации
Игрок "Спартака" Фернандо после забитого гола в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Урал" (Екатеринбург)
15
"Вспомнят только медали": футболисты "Спартака" победили "Урал" при не самой яркой игре
Президент Федерации хоккея России, член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Владислав Третьяк на выставке, посвященной его 65-летию, в Государственной думе РФ
5
Лучший вратарь в истории: Владиславу Третьяку исполняется 65 лет
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В подъезде дома на севере Москвы застрелили адвоката
2
Клинцевич: Россия сможет жестким образом ответить на возможную агрессию со стороны США
3
Захарова напомнила американской ведущей о необходимости выбирать выражения
4
Сейм Латвии решил предоставить гражданство Михаилу Барышникову
5
Россияне купили ОФЗ почти на 700 млн рублей в первый день продаж
6
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
7
Захарова предложила символ восстановления отношений между РФ и США
Темы дня
Загрузка...
Реклама