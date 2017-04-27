Ходок Емельянов исключен из числа кандидатов в сборную России на 2017 год

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Мордовский ходок Станислав Емельянов, в начале апреля дисквалифицированный Спортивным арбитражным судом (CAS) на восемь лет за повторное нарушение антидопинговых правил, исключен из числа кандидатов в сборную России по легкой атлетике на 2017 год. Об этом сообщил ТАСС представитель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

"Емельянов исключен из сборной, так как теперь не имеет права выступать на соревнованиях в течение длительного периода", - сообщил собеседник агентства.

7 апреля CAS принял решение о восьмилетней дисквалификации Емельянова, которая завершится только 7 апреля 2025 года. Суд аннулировал все результаты спортсмена, начиная со 2 июня 2015 года. По информации ТАСС, Емельянов был наказан на основании данных своего биологического паспорта.

Первый раз Емельянов был признан виновным в нарушении антидопинговых правил в 2010 году и лишен золота ЧЕ-2010. В 2015 году его подозревали в употреблении эритропоэтина, и после длительных тяжб этот ходок был оправдан.