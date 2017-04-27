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Гонщик "Формулы-1" Квят рассчитывает на полные трибуны на Гран-при России

Спорт
27 апреля, 15:12 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Андрей Карташов

Гран-при России пройдет в Сочи с 28 по 30 апреля

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Даниил Квят

Даниил Квят

© Артур Лебедев/ТАСС

СОЧИ, 27 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" Даниил Квят рассчитывает, что трибуны на Гран-при России будут забиты до отказа. Об этом он рассказал журналистам на пресс- конференции.

"Для меня, как и для любого гонщика, является честью выступление на домашнем Гран-при, - отметил Квят. - Трибуны на предыдущих гонках здесь всегда были битком. Надеюсь, в этом году будет то же самое и болельщики получат удовольствие".

Гран-при России пройдет в Сочи с 28 по 30 апреля.

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