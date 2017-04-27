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Чернышенко: КХЛ согласовала с ФХР новый контракт сроком на четыре года

Спорт
27 апреля, 19:20 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Соглашение подразумевает продолжение проведения чемпионата России по хоккею в рамках КХЛ. Подобная практика существует с 2008 года

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Дмитрий Чернышенко

Дмитрий Чернышенко

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) заключит новый контракт с Федерацией хоккея России (ФХР), срок соглашения составит четыре года. Об этом сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, чьи слова приводит пресс-служба лиги.

"Никаких сложностей в этом вопросе нет, мы заключаем с ФХР новое соглашение. Отмечу, что если раньше права передавались на три года, то сейчас - уже на четыре с возможностью продления на такой же срок. Это предусмотрено законом о физической культуре и спорте. У нас с федерацией достигнуто полное взаимопонимание, и вскоре мы объявим о подписании", - заявил Чернышенко.

Соглашение подразумевает продолжение проведения чемпионата России по хоккею в рамках КХЛ. Подобная практика существует с 2008 года.

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