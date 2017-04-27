Чернышенко: КХЛ согласовала с ФХР новый контракт сроком на четыре года

Чернышенко: КХЛ согласовала с ФХР новый контракт сроком на четыре годаСпорт 27 апреля, 19:20
ТАСС и движение "Бессмертный полк" подготовили карту шествия 9 мая в МосквеОбщество 27 апреля, 19:20
Шарапова заявила, что счастлива выйти в четвертьфинал турнира WTA в ШтутгартеСпорт 27 апреля, 19:07
Тарпищев: Шарапова здорово вернулась в большой теннисСпорт 27 апреля, 19:01
Министр курортов и туризма Крыма поддержал идею молодежи возродить фестиваль "КаZантип"Общество 27 апреля, 19:01
Протесты в Венесуэле: причины и реакцияМеждународная панорама 27 апреля, 19:00
"Краснодар" обыграл "Амкар" в матче чемпионата РоссииСпорт 27 апреля, 18:53
Абэ: впервые решено запустить авиарейс на Южные Курилы для бывших жителей острововМеждународная панорама 27 апреля, 18:53
AFP: в Париже неизвестные ограбили квартиру премьера ФранцииПроисшествия 27 апреля, 18:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) заключит новый контракт с Федерацией хоккея России (ФХР), срок соглашения составит четыре года. Об этом сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, чьи слова приводит пресс-служба лиги.
"Никаких сложностей в этом вопросе нет, мы заключаем с ФХР новое соглашение. Отмечу, что если раньше права передавались на три года, то сейчас - уже на четыре с возможностью продления на такой же срок. Это предусмотрено законом о физической культуре и спорте. У нас с федерацией достигнуто полное взаимопонимание, и вскоре мы объявим о подписании", - заявил Чернышенко.
Соглашение подразумевает продолжение проведения чемпионата России по хоккею в рамках КХЛ. Подобная практика существует с 2008 года.