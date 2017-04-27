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Карякин проиграл Со в шестом туре шахматного турнира памяти Гашимова

Спорт
27 апреля, 21:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

В турнирной таблице лидирует Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана, набравший 4,5 очка

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Россиянин Сергей Карякин проиграл американцу Уэсли Со в шестом туре шахматного турнира памяти гроссмейстера Вугара Гашимова, который проходит в азербайджанском Шамкире.

В других партиях российский шахматист Владимир Крамник уступил Шахрияру Мамедьярову из Азербайджана, болгарин Веселин Топалов обыграл украинца Павла Эльянова, разошелся миром англичанин Майкл Адамс с Пенталой Харикришной из Индии, азербайджанец Теймураз Раджабов и поляк Радослав Войташек также не выявили победителя.

В турнирной таблице лидирует Мамедьяров (4,5 очка), далее идут Адамс, Со, Топалов (по 3,5), Эльянов (3), Крамник, Карякин, Войташек, Раджабов (по 2,5) и Харикришна (2).

Участники турнира играют по круговой системе. Контроль времени - по два часа на 40 ходов, затем час на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с 61-го.

Мемориал Вугара Гашимова проводится в Шамкире в четвертый раз, турнир посвящен памяти известного азербайджанского шахматиста, скончавшегося в 2014 году от опухоли мозга в возрасте 27 лет.

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