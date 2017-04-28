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"Газпром-Югра" начинает защиту титула чемпиона Европы по мини-футболу

Спорт
28 апреля, 0:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Финальный турнир розыгрыша Кубка УЕФА по мини-футболу пройдет в Алма-Ате, в полуфинале российский клуб сыграет против португальского "Спортинга"

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Финальный турнир розыгрыша Кубка УЕФА по мини-футболу стартует в пятницу в казахстанской Алма-Ате. Российский клуб "Газпром-Югра" будет защищать титул чемпиона Европы, завоеванный год назад в испанской Гвадалахаре.

В полуфинальном матче "Газпром-Югра" встретится с португальским "Спортингом" из Лиссабона, вторую пару составили местный "Кайрат" и самый титулованный клуб Европы - испанский "Интер". Фаворитом предстоящего турнира считается казахстанский клуб, который стал чемпионом Европы в 2015 году, однако год назад проиграл в отборочном раунде "Газпрому-Югре".

Полуфинал с участием "Газпрома-Югры" начнется в 15:00 мск, "Кайрат" и "Интер" сыграют в 17:30. Решающие встречи турнира состоятся в воскресенье - матч за третье место запланирован на 14:00 мск, финал - 16:30. Все матчи пройдут на "Алматы-Арене" в крупнейшем городе Казахстана.

Титул в дебютном еврокубковом сезоне

Год назад "Газпром-Югра" в своем дебютном Кубке УЕФА в полуфинале не без труда обыграл португальскую "Бенфику" в серии пенальти, а в финале взял верх над хозяевами из "Интера" (4:3), который представляет город Торрехон-де- Ардос, расположенный в 30 км от Гвадалахары недалеко от испанской столицы.

Сибиряки начали готовиться к турниру в Казахстане две недели назад, когда с триумфального отборочного турнира чемпионата Европы-2018 в Турции вернулись представляющие "Газпром-Югру" футболисты сборной России - Владислав Шаяхметов, Данил Давыдов, Дмитрий Лысков, Эдер Лима, Андрей Афанасьев и Иван Шишкала.

В нынешнем Кубке УЕФА было сыграно три отборочных раунда, причем клубы с наибольшим рейтингом участвовали лишь в одном. В числе "сеяных" попали чемпион Европы "Газпром-Югра", а также "Кайрат", "Интер" и чемпион России - московское "Динамо". "Спортингу" пришлось начинать со второй отборочной стадии, однако в решающем отборочном турнире, прошедшем в ноябре прошлого года в пригороде Лиссабона Одивелаше, "Спортинг" благодаря лучшей разности мячей опередил "Динамо" (очная встреча завершилась вничью - 3:3).

"Газпром-Югра" принял участие в турнире в хорватском Загребе, победив местный "Национал", азербайджанский "Араз" и германский "Гамбург". Югорская команда в прошлом сезоне уступила чемпионский титул в России динамовцам, однако в нынешнем чемпионате страны подопечные бразильского специалиста Кака уже гарантировали себе выход в плей-офф, в регулярном сезоне уступая "Дине" лишь по дополнительным показателям.

Кубок УЕФА по мини-футболу разыгрывается с 2001 года, чаще других трофей выигрывал испанский "Интер" (ранее носивший название "Бумеранг Интервью") - три раза. В третий раз может стать чемпионом казахстанский "Кайрат", по два титула также у испанских "Барселоны" и "Кастельона".

Первым российским обладателем Кубка УЕФА в 2007 году стало московское "Динамо", на следующий сезон этот успех повторил "ВИЗ-Синара" из Екатеринбурга. В 2009 году уральцы в финале уступили титул "Интеру", а "Динамо" проигрывало решающие матчи трижды подряд в 2012-2014 гг.

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