Этап Всемирного городского тура по лазер-рану пройдет в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Этап турнира Всемирного городского тура по лазер-рану состоится 1 мая в Ростове-на- Дону. Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов.

Лазер-ран - вид спорта, являющийся укороченной разновидностью современного пятиборья. Фактически это последний вид современного пятиборья, включающий в себя бег и стрельбу из лазерного оружия. Он также называется "комбинированным видом" или просто "комбайном".

Турнир проводится под эгидой Международного союза современного пятиборья (УИПМ). В соревнованиях, которые пройдут на Театральной площади, примут участие около 250 спортсменов. Они разыграют медали в нескольких возрастных категориях, в самой младшей из которых будут стартовать юные спортсмены в возрасте до 11 лет, а в самой старшей - ветераны 60 лет и старше.

Спортсмены преодолеют дистанцию от 800 (младшая возрастная группа) до 3200 метров (юноши, юниоры и взрослые) со стрельбой на 2-4 огневых рубежах, при расстоянии до мишеней от 5 до 10 метров. Спортсмен прибегает на огневой рубеж, после чего должен поразить пять мишеней неограниченным числом выстрелов. Как только он "закроет" пятую мишень, спортсмен может бежать дальше.

Всемирный городской тур является новым соревнованием Международного союза современного пятиборья. Этапы серии пройдут в течении 2017 года почти в 60 городах мира, в том числе в Париже, Сингапуре, Йоханнесбурге, Барселоне, Акапулько, Александрии, Каракасе, Афинах и других. В этих соревнованиях могут принимать участие как спортсмены- профессионалы, так и обычные люди, имеющие спортивную подготовку.