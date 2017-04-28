Венгер: "Арсенал" продал ван Перси в МЮ, потому что ему было уже 29 лет

Робин ван Перси и Арсен Венгер во время матча чемпионата Англии в 2009 году © EPA/GERRY PENNY

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Главный тренер английского футбольного клуба "Арсенал" Арсен Венгер рассказал, что голландский нападающий Робин ван Перси был продан в "Манчестер Юнайтед" за 24 млн фунтов из-за близкого к 30 годам возраста. Слова Венгера приводит английское издание The Sun.

В августе 2012 года ван Перси был продан в "Манчестер Юнайтед" за 24 млн фунтов. За неделю до подписания контракта с МЮ голландцу исполнилось 29 лет. В составе "Арсенала" ван Перси выступал с 2004 года. Он сыграл 277 матчей во всех турнирах за "Арсенал" и забил 132 мяча. В составе клуба он стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии.

"Я позволил ван Перси уйти в последний год его контракта, потому что ему было уже 29. Он приближался к 30 годам и подписал долгосрочное соглашение", - сказал Венгер.

За "Манчестер Юнайтед" голландец сыграл 105 матчей (58 голов), став чемпионом Англии сезона-2012/13 и обладателем Суперкубка Англии 2013 года. Летом 2015 года ван Перси был продан в турецкий "Фенербахче" за 4 млн фунтов.

Французский наставник "Арсенала" также отметил, что не позволит чилийскому нападающему Алексису Санчесу покинуть клуб, а случай с возможной продажей Санчеса не имеет ничего общего с трансфером ван Перси. В декабре Санчесу исполнилось 28 лет, контракт чилийца с "Арсеналом" заканчивается летом 2018 года. Санчес выступал за "Барселону" с 2011 по 2014 год, после чего перешел в "Арсенал". В текущем сезоне полузащитник провел 43 матча в различных турнирах, в которых забил 24 мяча.

"Случай с ван Перси совсем не похож на текущий (с возможной продажей Санчеса). Я лично думаю, что он подпишет новый контракт и останется в "Арсенале. Даже, если он не подпишет новое соглашение, то я постараюсь убедить его остаться, а не продавать конкуренту в премьер-лиге", - добавил он.