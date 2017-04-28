Передача Бучневича не спасла "Рейнджерс" от проигрыша "Оттаве" в матче плей-офф НХЛ

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. "Нью-Йорк Рейнджерс" в гостях уступил "Оттаве" со счетом 1:2 в стартовом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич набрал первое результативное очко в матчах Кубка Стэнли.
В составе "Оттавы" шайбы забросили Райан Дзингел (39) и Эрик Карлссон (56). У "Рейнджерс" отличился Райан Макдона (28) с передач Матса Цуккарелло и Павла Бучневича.
22-летний российский нападающий "Рейнджерс" сыграл 15 минут и 42 секунды, успев отдать результативную передачу, нанести два броска и дважды заблокировать броски хоккеистов "Оттавы". Он набрал первое результативное очко в розыгрыше Кубка Стэнли, на его счету четыре проведенных матча. В регулярном сезоне Бучневич сыграл 41 встречу, набрав 20 очков (8+12) по системе "гол+пас".
Шайба Макдоны с передач Цуккарелло и Бучневича.
Captain Ryan McDonagh gives the #Blueshirts the 1-0 lead with this goal! pic.twitter.com/8Tb8d0sHFo— New York Rangers (@NYRangers) 28 апреля 2017 г.
Шведский капитан "Оттавы" Карлссон стал 12-м защитником в истории клуба, шайба которого принесла "Оттаве" победу в матче плей-офф НХЛ.
"Оттава" выиграла стартовый матч второго раунда плей- офф и повела в серии до четырех побед со счетом 1-0. Вторая игра между командами состоится также в Оттаве в ночь на воскресенье.