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СМИ: футболист "Спартака" Таски перейдет в "Трабзонспор" летом

Спорт
28 апреля, 10:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Контракт Таски со "Спартаком" истекает в конце этого сезона

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Сердар Таски

Сердар Таски

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Защитник российского футбольного клуба "Спартак" Сердар Таски согласился на переход в турецкий "Трабзонспор" летом текущего года. Об этом сообщает турецкое издание Fanatik.

Контракт Таски со "Спартаком" истекает в конце этого сезона. По информации издания, игрок будет получать €2,5 млн в год в новой команде.

В текущем сезоне 30-летний защитник "Спартака" провел 16 матчей, не отличившись результативными действиями. "Спартак" лидирует в чемпионате России с отрывом в семь очков от ближайшего преследователя ЦСКА.

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