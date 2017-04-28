СМИ: футболист "Спартака" Таски перейдет в "Трабзонспор" летом

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Защитник российского футбольного клуба "Спартак" Сердар Таски согласился на переход в турецкий "Трабзонспор" летом текущего года. Об этом сообщает турецкое издание Fanatik.
Контракт Таски со "Спартаком" истекает в конце этого сезона. По информации издания, игрок будет получать €2,5 млн в год в новой команде.
В текущем сезоне 30-летний защитник "Спартака" провел 16 матчей, не отличившись результативными действиями. "Спартак" лидирует в чемпионате России с отрывом в семь очков от ближайшего преследователя ЦСКА.