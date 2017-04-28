Для участия в гонке "Пять колец Москвы" зарегистрировалось 75 российских велогонщиков

МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. В международной шоссейной велогонке "Пять колец Москвы" примет участие 75 российских спортсменов. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян.

Гонка "Пять колец Москвы" - 2017 пройдет в столице с 5 по 9 мая. За пять дней соревнований участники преодолеют около 600 км.

"На сегодняшний день заявлено 14 российских и шесть иностранных команд. По количеству состава - 75 россиян и 35 иностранцев. Мы заявим команду национальной сборной, в которую войдет Юрий Трофимов, он станет ее капитаном. Задача-минимум - войти в тройку призеров, максимум - победа", - заявил Абрамян.