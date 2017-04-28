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Центр подготовки сборной России по велоспорту может появиться в Крыму после 2020 года

Спорт
28 апреля, 13:17 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Финансовое ассигнование будет рассматриваться только с 2020 года

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МОСКВА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) и Министерство спорта РФ рассматривают вариант создания в Крыму федерального центра подготовки для национальных сборных команд по велоспорту, он может появиться после 2020 года. Об этом журналистам заявил глава ФВСР Вячеслав Екимов.

"В этом году нам удалось заявиться в Министерство спорта, чтобы рассмотреть вариант создания федерального центра подготовки сборных команд России по велоспорту в Крыму. Финансовое ассигнование будет рассматриваться только с 2020 года", - сообщил он.

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