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Баскетбольная Единая лига ВТБ представила новый дизайн Кубка Белова

Спорт
28 апреля, 13:57 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Андрей Карташов

Президент турнира Сергей Кущенко рассказал, что с этого сезона трофей перестает быть переходящим

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© Пресс-служба Единой лиги ВТБ

СОЧИ, 28 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Новый дизайн Кубка Белова, который вручается победителю баскетбольной Единой лиги ВТБ, представлен в преддверии старта плей-офф турнира. Фотографию кубка предоставил ТАСС директорат соревнований.

© Пресс-служба Единой лиги ВТБ
© Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Президент турнира Сергей Кущенко рассказал, что с этого сезона трофей перестает быть переходящим. "Мы уверены, что у команды-чемпиона должна быть память о победе в Единой лиге ВТБ, - сказал Кущенко. - Этот трофей всегда завоевывается в тяжелой борьбе, и каждый титул имеет большую самостоятельную ценность. Поэтому теперь кубок будет изготавливаться каждый год и передаваться в музей наград клуба-победителя".

На вопрос, почему было принято решение изменить дизайн кубка, Кущенко ответил: "Кубок лиги ВТБ носит имя Сергея Александровича Белова, вот только старый дизайн не имел к нему никакого отношения. Теперь имеет: новый кубок по форме напоминает факел, который когда-то легендарный советский и российский баскетболист Сергей Белов нес на открытии Олимпиады, представляя великую страну. В дизайне есть преемственность, есть идея. Кроме того, теперь на кубке изображен сам игрок и его знаменитый бросок".

"Мы весь сезон работали над тем, чтобы добавить какие- то яркие и привлекательные черты лиге: делали интересный контент, привлекали звезд шоу-бизнеса, создавали инфоповоды. Таким был Матч всех звезд, таким, надеюсь, станет грядущий ребрендинг. Кубок Белова в нынешнем виде - еще один шаг в этом направлении", - подытожил Кущенко.

Плей-офф Единой лиги ВТБ стартует 1 мая.

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