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Гонщик Сироткин расстроен поломкой машины в практике Гран-при России

Спорт
28 апреля, 15:03 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Дмитрий Анзулис

На старте первой свободной практики Гран-при России у Сироткина возникли проблемы с машиной, из-за которых он не смог продолжить выступление

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Сергей Сироткин

Сергей Сироткин

© Сергей Савостьянов/ТАСС

СОЧИ, 28 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Анзулис/. Резервный пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Рено" Сергей Сироткин расстроен тем, что не смог полноценно выступить в первой практике Гран-при России из-за поломки машины. Об этом он рассказал журналистам.

На старте первой свободной практики Гран-при России у Сироткина возникли проблемы с машиной, из-за которых он не смог продолжить выступление.

"Расстроен, что так получилось, - рассказал Сироткин. - Я своим выступлением в практике мог показать команде, что на меня можно положиться в трудную минуту, но, к сожалению, не сложилось. Я не хочу критиковать команду, а, наоборот, хочу оказать ей поддержку".

Гран-при России проходит в Сочи и завершится 30 апреля.

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