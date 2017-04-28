Гонщик Сироткин расстроен поломкой машины в практике Гран-при России

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СОЧИ, 28 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Анзулис/. Резервный пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Рено" Сергей Сироткин расстроен тем, что не смог полноценно выступить в первой практике Гран-при России из-за поломки машины. Об этом он рассказал журналистам.
На старте первой свободной практики Гран-при России у Сироткина возникли проблемы с машиной, из-за которых он не смог продолжить выступление.
"Расстроен, что так получилось, - рассказал Сироткин. - Я своим выступлением в практике мог показать команде, что на меня можно положиться в трудную минуту, но, к сожалению, не сложилось. Я не хочу критиковать команду, а, наоборот, хочу оказать ей поддержку".
Гран-при России проходит в Сочи и завершится 30 апреля.