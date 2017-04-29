"Зенит" начинает борьбу за третий подряд титул чемпиона Европы по волейболу

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Финальный турнир волейбольной Лиги чемпионов среди мужских команд стартует в субботу в Риме. Побеждавший в турнире два предыдущих сезона казанский "Зенит" в полуфинале сыграет с германским "Берлином".

Мужская Лига чемпионов остается вотчиной российских клубов, которые побеждали в главном еврокубковом турнире в пяти последних розыгрышах. В 2012, 2015 и 2016 гг Лигу чемпионов выиграл "Зенит", впервые ставший сильнейшим клубом континента еще в 2008 году - под названием "Динамо-Таттрансгаз".

Помимо "Берлина", подопечные Владимира Алекно в финале или матче за третье место сыграют с одним из итальянских клубов - вторую полуфинальную пару составили "Перуджа" и "Чивитанова".

На пути к "Финалу четырех" казанцы не проиграли ни одного матча, одержав шесть побед на групповой стадии и не отдав соперникам ни одного сета в двух стадиях плей-офф - с бельгийским "Кнаком" и "Белогорьем" из Белгорода. Единственную партию в 10 матчах Лиги чемпионов "Зенит" проиграл в гостевом матче с "Фридрихсхафеном". Самый титулованный германский клуб, "Фридрихсхафен", в прошлом сезоне уступил в чемпионате "Берлину", который, как и два года назад, сумел пробиться в "финал четырех". В 2015 году на домашней площадке "Берлин" в полуфинале уступил "Зениту" со счетом 1:3, заняв в итоге третье место. Для клуба из столицы Германии этот результат остается лучшим в истории.

В плей-офф "Берлин" лишь при помощи "золотого сета" сумел переиграть турецкий "Истанбул", тогда как в четвертьфинале в двух пятиматчевых сетах было повержено московское "Динамо". Наставником "Берлина" является итальянец Роберто Серниотти, в 2005 году выигравший Лигу чемпионов с французским "Туром". Серниотти сменил в "Туре" Владимира Алекно, который привел команду к чемпионскому титулу, после чего вернулся в Россию, возглавив столичный "Луч".

Ни одного поражения в сезоне

Главный тренер сборной России - олимпийского чемпиона 2012 года, Алекно, в течение двух недель может выиграть еще два титула. "Зенит" является главным фаворитом как Лиги чемпионов, так и "финала шести" чемпионата России, который пройдет 6-11 мая в Москве. В регулярном чемпионате "Зенит" победил во всех 26 матчах, потеряв лишь три очка за выигрыши в пяти сетах. А в декабре прошлого года "Зенит" победил в финале Кубка России, так что в нынешнем сезоне казанцы еще не проиграли ни одного матча.

Организатором "Финала четырех" является "Перуджа", которая базируется в городе, расположенном в 180 км от итальянской столицы. Как и "Чивитанова", "Перуджа" выиграла пять из шести матчей группового раунда, однако от матчей плей-офф эта команда были избавлена. В свою очередь команда из города Чивитанова-Марке на Адриатическом побережье Италии в плей-офф выбила из борьбы польскую "Скру", а затем не отдала ни одного сета землякам из "Модены". Если "Перуджа" ранее никогда не играла в "финале четырех" Лиги чемпионов, то "Чивитанова" выиграла трофей в 2002 году (клуб тогда базировался в соседней Мачерате), а в прошлом сезоне стала третьей.

Матчи финального турнира пройдут в 11-тысячном зале "ПалаЛоттоматика", построенном еще к Олимпиаде 1960 года. Полуфинал между "Зенитом" и "Берлином" начнется в 17:30 мск, "Перуджа" и "Чивитанова" сыграют в 20:30. В воскресенье в 17:00 состоится матч за третье место, на 20:00 запланирован финал.

13 титулов ЦСКА

Кубок европейских чемпионов среди мужских команд разыгрывается с 1959 года, первым обладателем трофея стал московский ЦСКА, который в итоге выиграл титул рекордные 13 раз. По четыре победы - у итальянских "Модены" и "Тревизо", а также "Зенита", который может выйти на первое место по количеству трофеев среди команд, продолжающих свое существование. Расформированный в 2009 году ЦСКА все свои трофеи выиграл до 1991 года.

Первым российским победителем Лиги чемпионов в 2003 году стал "Белогорье", повторив успех в 2004 и 2014 гг, тогда как в 2013 году сильнейшим клубом Европы стал новосибирский "Локомотив". Последним иностранным обладателем главного еврокубкового трофея в 2011 году стал итальянский "Трентино", в финале обыгравший "Зенит".