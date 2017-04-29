Футбольный матч бывших звезд "Барселоны" и "Реала" прошел на стадионе в Бейруте

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БЕЙРУТ, 29 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Матч легендарных футболистов испанских клубов "Барселона" и "Реал" состоялся на стадионе имени Камиля Шамуна в ливанской столице. Товарищеский матч ветеранов завершился со счетом 3:2 в пользу бывших игроков "Барселоны".
За поединком наблюдало 38 тысяч зрителей.
Голы у победителей забили Людовик Жюли (дважды) и Симау Саброза, три результативные передачи отдал легендарный бразилец Роналдиньо. В составе "Реала" отличились Фернандо Санс и Франческо Герреро.