"Бостон" вышел во второй раунд плей-офф НБА, где сыграет с "Вашингтоном"

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. "Бостон" и "Вашингтон" одержали победы в сериях первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышли в следующий этап турнира.

"Бостон" в гостевом матче серии первого раунда победил "Чикаго" со счетом 105:83. Самыми результативными игроками встречи стали Эйвери Брэдли ("Бостон") и Джимми Батлер ("Чикаго"), набравшие по 23 очка. Лидер "Бостона" Айзея Томас набрал 12 очков.

После данной встречи счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Бостона", ктоторый проиграл два первых поединка противостояния. Соперником "Бостона" во втором раунде плей-офф НБА станет "Вашингтон", который ранее победил "Атланту".

"Вашингтон" в гостях одержал победу над "Атлантой" - 115:99 (счет в серии - 4-2). Самым результативным игроком встречи стал защитник "Вашингтона" Джон Уолл, в активе которого 42 очка.