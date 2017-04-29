Пострадавший в результате взрывов в Дортмунде футболист Бартра приступил к тренировкам

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Защитник немецкого футбольного клуба "Боруссия" Марк Бартра, пострадавший после взрывов в Дортмунде, вернулся к тренировкам. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
В Дортмунде 11 апреля перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с "Монако" возле автобуса "Боруссии" сработало три взрывных устройства. В их результате пострадал Бартра, у которого диагностировали перелом лучевой кости руки. Испанец перенес операцию.
После этих событий матч между "Боруссией" и "Монако" был перенесен на следующий день. Генпрокуратура Германии квалифицировала произошедшее как теракт. Позднее полицией был задержан подозреваемый, который имеет гражданства РФ и Германии.