Пострадавший в результате взрывов в Дортмунде футболист Бартра приступил к тренировкам

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Защитник немецкого футбольного клуба "Боруссия" Марк Бартра, пострадавший после взрывов в Дортмунде, вернулся к тренировкам. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

В Дортмунде 11 апреля перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с "Монако" возле автобуса "Боруссии" сработало три взрывных устройства. В их результате пострадал Бартра, у которого диагностировали перелом лучевой кости руки. Испанец перенес операцию.

После этих событий матч между "Боруссией" и "Монако" был перенесен на следующий день. Генпрокуратура Германии квалифицировала произошедшее как теракт. Позднее полицией был задержан подозреваемый, который имеет гражданства РФ и Германии.