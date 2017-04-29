Боец Багаутинов хочет провести реванш после поражения нокаутом от Нэма

МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля Али Багаутинов хочет провести реванш с американцем Тайсоном Нэмом после неожиданного поражения нокаутом. Об этом Багаутинов заявил ТАСС.

Россиянин уступил Нэму нокаутом на последней секунде третьего раунда после удара ногой. Поединок бойцов наилегчайшего веса прошел в субботу в Москве.

"Сейчас модно делать реванши, поэтому я бы хотел его провести", - сказал Багаутинов, добавив, что, по его мнению, удар был после гонга.

В активе российского бойца 14 побед и шесть поражений в ММА.