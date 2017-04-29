Глава FIA: Гран-при России является посланием безопасности на дорогах

Временные трибуны на стадионе "Фишт" будут частично закрыты во время Кубка конфедерацийСпорт 29 апреля, 13:41
Мутко хочет, чтобы "Лужники" имели столь же высокий кубковый статус, как и "Уэмбли"Спорт 29 апреля, 13:33
Мутко уверен, что сборная России по футболу сыграет с чилийцами на стадионе ЦСКАСпорт 29 апреля, 13:19
Форвард "Чикаго" Панарин приедет в сборную России по хоккею 1 маяСпорт 29 апреля, 13:14
Феттель показал лучший результат в третьей практике Гран-при РоссииСпорт 29 апреля, 13:13
Глава FIA: Гран-при России является посланием безопасности на дорогахСпорт 29 апреля, 13:09
Чемпионка мира Кучина поедет на этап "Бриллиантовой лиги" в Юджин вместе с личным тренеромСпорт 29 апреля, 12:59
Василевский займет место в воротах сборной России в матче Еврохоккейтура с финнамиСпорт 29 апреля, 12:55
Мутко: возможное расследование в отношении Инфантино не имеет отношения к ЧМ в РоссииСпорт 29 апреля, 12:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 29 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Каждый год в России на дорогах гибнут 25 тысяч человек, проведение в стране этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" служит своего рода посланием безопасности дорожного движения. Об этом журналистам рассказал президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт.
"Надеюсь, Гран-при России является своего рода посланием безопасности на дорогах, - сказал Тодт. - Каждый год на дорогах в вашей стране гибнут 25 тысяч человек - это ужасная статистика. И такая сильная страна найдет правильное сочетание между гонками и безопасностью на дорогах".
"Мне нравятся Гран-при России, Сочи. Россия большая страна, которая проводит много крупных соревнований, включая гоночные. И видно, что автоспорт здесь развивается", - добавил глава FIA.