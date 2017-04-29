Глава FIA: Гран-при России является посланием безопасности на дорогах

СОЧИ, 29 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Каждый год в России на дорогах гибнут 25 тысяч человек, проведение в стране этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" служит своего рода посланием безопасности дорожного движения. Об этом журналистам рассказал президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт.

"Надеюсь, Гран-при России является своего рода посланием безопасности на дорогах, - сказал Тодт. - Каждый год на дорогах в вашей стране гибнут 25 тысяч человек - это ужасная статистика. И такая сильная страна найдет правильное сочетание между гонками и безопасностью на дорогах".

"Мне нравятся Гран-при России, Сочи. Россия большая страна, которая проводит много крупных соревнований, включая гоночные. И видно, что автоспорт здесь развивается", - добавил глава FIA.