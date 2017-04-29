На первом этапе Кубка мира выступят 11 гребцов РФ, не допущенных к участию в ОИ-2016

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Одиннадцать россиян, которые не были допущены к участию в Олимпийских играх в Рио-де- Жанейро, выйдут на старт первого этапа Кубка мира 2017 года по академической гребле, который стартует 5 мая в Белграде. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации гребного спорта России.

Всего в состав сборной России на турнир в Сербии вошли 29 спортсменов, которые будут выступать в шести классах. Одиннадцати российским гребцам из этого списка по разным причинам (наличие старых допинговых историй у того или иного спортсмена, либо недостаточное количество сданных допинг-проб и т.д.), было запрещено стартовать на Играх-2016. Это Анастасия Янина (класс LW1х); Дмитрий Кузнецов, Даниил Андриенко, Семен Яганов, Алексей Викулин, Александр Богдашин и Максим Телицын (все - четверка без рулевого); Александр Корнилов, Иван Баландин, Александр Кулеш и Павел Сафонкин (восьмерка мужская).

Участнику первого этапа Кубка мира - 2017 Ивану Подшивалову (четверка без рулевого) Международная федерация гребного спорта (ФИСА) также запретила выступать в Рио-2016, однако Спортивный арбитражный суд впоследствии аннулировал этот запрет. Тем не менее этот спортсмен был вынужден пропустить главный старт четырехлетия, так как все экипажи были на тот момент уже сформированы.

В свою очередь, в первом этапе Кубка мира примут участие все четыре российских гребца, которым довелось выступить на Олимпиаде-2016. Это Владислав Рябцев (М1х), Антон Заруцкий, Никита Моргачев и Артем Косов (все - восьмерка мужская), которые в заезде четверок на Олимпиаде заняли четвертое место в финале Б.

Александр Чаукин (четверка без рулевого), Георгий Ефременко (восьмерка мужская) летом прошлого года не получали от ФИСА никаких запретов на участие в ОИ-2016, однако не могли выступить в Рио из-за отсутствия вакансий в экипажах. У России перед ОИ-2016 было завоевано шесть олимпийских лицензий (в двух мужских четверках, в мужской и женской восьмерках, мужской четверке без рулевого и женской двойке).

В состав сборной России на первый этап Кубка мира по академической гребле также вошли Алексей Кияшко и Никита Болозин (LМ2-); Анастасия Лебедева (LW1х); Максим Голубев (М1х); Андрей Потапкин и Павел Сорин (М2х); Роман Ломачев, Юрий Пшеничников, Александр Страдаев, Григорий Шулепов (все - четверка без рулевого) и Александр Стромкин (восьмерка без рулевого).