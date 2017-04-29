Олимпийская сборная России по хоккею победила команду Словении и выиграла Кубок "Алроса"

Мария Шарапова не смогла выйти в финал турнира WTA в ШтутгартеСпорт 29 апреля, 19:52
Керлингисты сборной России завоевали лицензию на ОИ-2018 в дабл-микстеСпорт 29 апреля, 19:49
ФК "Тосно" планирует продлить контракт с главным тренером ПарфеновымСпорт 29 апреля, 19:36
Гендиректор "Тосно": рассчитываем играть в РФПЛ в Великом НовгородеСпорт 29 апреля, 19:21
Российский "Зенит" вышел в финал волейбольной Лиги чемпионовСпорт 29 апреля, 19:16
Семин: игроки "Локомотива" заслуживают неудовлетворительных оценок за матч с "Рубином"Спорт 29 апреля, 19:10
Плохая реализация: сборная России уступила финнам в матче ЕврохоккейтураСпорт 29 апреля, 19:04
Московское "Динамо" стало чемпионом ФНЛСпорт 29 апреля, 19:00
Грасия: победа над "Локомотивом" очень важна "Рубину" после неудачной серии в РФПЛСпорт 29 апреля, 18:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Олимпийская сборная России по хоккею обыграла команду Словении со счетом 5:3 в заключительном туре Кубка "Алроса", который прошел в Санкт- Петербурге.
В составе победителей шайбы забросили Максим Шалунов (7-я и 59-я минуты), Степан Санников (13), Артем Ильенко (31) и Александр Барабанов (38). У гостей отличились Боштьян Голичич (35), Ян Муршак (40) и Кен Ограеншек (45).
Сборная России, разгромившая ранее третьего участника турнира, команду Норвегии (8:2), набрала шесть очков и выиграла турнир. Второе место заняли словенцы (три очка), норвежцы стали третьими (ноль очков).