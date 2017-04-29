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Олимпийская сборная России по хоккею победила команду Словении и выиграла Кубок "Алроса"

Спорт
29 апреля, 19:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, апреля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:3

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Олимпийская сборная России по хоккею обыграла команду Словении со счетом 5:3 в заключительном туре Кубка "Алроса", который прошел в Санкт- Петербурге.

В составе победителей шайбы забросили Максим Шалунов (7-я и 59-я минуты), Степан Санников (13), Артем Ильенко (31) и Александр Барабанов (38). У гостей отличились Боштьян Голичич (35), Ян Муршак (40) и Кен Ограеншек (45).

Сборная России, разгромившая ранее третьего участника турнира, команду Норвегии (8:2), набрала шесть очков и выиграла турнир. Второе место заняли словенцы (три очка), норвежцы стали третьими (ноль очков).

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