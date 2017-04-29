Российский "Зенит" вышел в финал волейбольной Лиги чемпионов

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российский волейбольный клуб "Зенит" (Казань) победил немецкий "Берлин" в 1/2 финала Лиги чемпионов со счетом 3-0 и вышел в финал турнира.

Встреча прошла в Риме. Соперник россиян в финале определится позднее в матче между итальянскими командами "Перуджа" и "Лубе Чивитанова", который состоится позднее в субботу.

Кубок европейских чемпионов (нынешнее название - Лига чемпионов) среди мужских команд разыгрывается с 1959 года, первым обладателем трофея стал московский ЦСКА, который в итоге выиграл титул рекордные 13 раз. По четыре победы - у итальянских "Модены" и "Тревизо", а также "Зенита", который может выйти на первое место по количеству трофеев среди команд, продолжающих свое существование. Расформированный в 2009 году ЦСКА все свои трофеи выиграл до 1991 года.