Российский "Зенит" вышел в финал волейбольной Лиги чемпионов

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российский волейбольный клуб "Зенит" (Казань) победил немецкий "Берлин" в 1/2 финала Лиги чемпионов со счетом 3-0 и вышел в финал турнира.
Встреча прошла в Риме. Соперник россиян в финале определится позднее в матче между итальянскими командами "Перуджа" и "Лубе Чивитанова", который состоится позднее в субботу.
Кубок европейских чемпионов (нынешнее название - Лига чемпионов) среди мужских команд разыгрывается с 1959 года, первым обладателем трофея стал московский ЦСКА, который в итоге выиграл титул рекордные 13 раз. По четыре победы - у итальянских "Модены" и "Тревизо", а также "Зенита", который может выйти на первое место по количеству трофеев среди команд, продолжающих свое существование. Расформированный в 2009 году ЦСКА все свои трофеи выиграл до 1991 года.