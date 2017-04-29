Гендиректор "Тосно": рассчитываем играть в РФПЛ в Великом Новгороде

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 апреля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Тосно" (Ленинградская область) планирует продолжать проводить домашние матчи в Великом Новгороде и в случае выхода команды в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.

В субботу "Тосно" упустил возможность досрочно оформить выход в премьер-лигу, сыграв со "Спартаком-2" вничью со счетом 1:1 в матче 34-го тура первенства ФНЛ. "Тосно" проводит домашние матчи в Великом Новгороде на стадионе "Электрон", вмещающем 3200 зрителей.

"Планируем и дальше играть в Великом Новгороде, от добра добра не ищут. Мы переехали сюда во второй части прошлого чемпионата, почти все матчи выиграли, в этом сезоне также успешно выступаем во многом благодаря хорошей поддержке. На первый этап планируется строительство трибуны за воротами из металлоконструкций на 3 тысячи мест, установка системы контроля и управления доступом (СКУД), замена футбольного поля также на искусственное, но более нового поколения. У нас подписано соглашение с министерством спорта, с местной администрацией, со стадионом, уже есть финансирование и подрядчик", - сказал Матюшенко, уточнив, что работы будут проведены за счет федерального и местного бюджета.

Планируется, что возведение новой трибуны будет завершено до 10 июля. "Трибуны уже готовятся на заводе, их будут привозить сюда блоками и устанавливать. Таким образом, вместимость составит около 6 тысяч, а перед началом следующего сезона планируется построить аналогичную трибуну напротив, которая будет вмещать 4 тысячи, общая вместимость увеличится до 10 тысяч", - отметил Матюшенко.

"К старту сезона, может быть, с задержкой в неделю, планируется, что стадион будет соответствовать первой категории. Думаю, нам сделают какую-то скидку и дадут начать сезон с шеститысячным стадионом, как это было в случае с "Оренбургом" (официальная вместимость стадиона "Газовик" - 7500 мест. - Прим. ТАСС)", - добавил гендиректор.

"Петровский" рассматривается как запасной вариант

Матюшенко отметил, что запасным вариантом для "Тосно" будет стадион "Петровский" в Санкт-Петербурге. "У нас есть план Б, мы готовим договор с "Петровским". В случае, если мы что-то не успеем здесь, одну-две игры проведем в Санкт- Петербурге", - сказал он.

"Мы пишем письма в премьер-лигу, общаемся. Где-то кто- то недоволен. Надеюсь, вопрос будет решен. Все-таки иметь свой стадион, когда команда существует всего четыре года, может не каждый", - добавил Матюшенко.

В турнирной таблице за четыре тура до конца чемпионата "Тосно" идет вторым, набрав 66 очков. В случае победы или ничейного результата в следующем туре команда впервые в истории обеспечит себе место в премьер-лиге. В следующем туре "Тосно" сыграет 6 мая в гостях с нижнекамским "Нефтехимиком".