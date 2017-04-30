ЦСКА и "Спартак" сыграют в главном дерби российского футбола

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. ЦСКА и "Спартак" сыграют в воскресенье в центральном матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Армейцы за пять туров до финиша отстают от лидирующего "Спартака" на семь очков, и победа красно- белых практически гарантирует им чемпионский титул.

Главное дерби российского футбола впервые пройдет на новом стадионе ЦСКА, и хозяевам для сохранения шансов на чемпионский титул необходима только победа. К тому же ЦСКА ведет борьбу с "Зенитом" за второе место и путевку в квалификацию Лиги чемпионов. "Зенит" отстает всего на очко и в понедельник встречается с аутсайдером "Томью", так что в случае осечки армейцы могут по итогам тура потерять вторую строчку в таблице.

ЦСКА впервые сыграет против "Спартака" под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко. С его приходом зимой вместо Леонида Слуцкого армейцы никому еще не уступили, а всего беспроигрышная серия ЦСКА составляет уже 13 матчей. Последний раз ЦСКА проиграл как раз "Спартаку" - 29 октября, когда успех красно-белым принесли голы Дениса Глушакова и Зе Луиша, который отличился дважды. Единственный мяч у ЦСКА провел Карлос Страндберг, команду уже покинувший.

Вместо Странберга и Ласина Траоре в атаке ЦСКА теперь играют бразилец Витиньо и Алексей Ионов, которого Гончаренко окончательно переквалифицировал в нападающего. В среду ЦСКА провел прекрасный матч в атаке против "Локомотива", забив четыре безответных мяча, причем Витиньо отличился сам и еще дважды ассистировал партнерам - в том числе и Алану Дзагоеву, открывшему счет. Однако вскоре Дзагоев получил травму и был заменен - его выход на поле в матче со "Спартаком" под большим вопросом.

Лучшие силы - в обороне

Сильнейшей линией ЦСКА продолжает оставаться оборона - меньше армейцев (13 мячей) в чемпионате пропустил лишь "Ростов". Гончаренко перешел на игру в три центральных защитника, которую его итальянский коллега из "Спартака" Массимо Каррера использует лишь в некоторых матчах. Хотя "Спартак" в нынешнем чемпионате уже 12 раз сыграл "на ноль", в обороне у команды остаются немалые проблемы. Неделю назад "Спартак" с разгромным счетом проиграл в гостях "Ростову" (0:3), который, как и ЦСКА, играет в три центральных защитника и умело действует на контратаках.

Тем не менее, "Спартак" сумел оправиться после разгрома в Ростове-на-Дону, со счетом 1:0 переиграв "Урал". Яркой игры подопечные Карреры в этой встрече не показали, однако важные три очка добыли. К тому же должен вернуться в строй после травмы Зе Луиш, забивший полгода назад два мяча в ворота Игоря Акинфеева. Отбыл дисквалификацию и Глушаков - капитан и лидер полузащиты "Спартака".

"Спартак" во главе с Квинси Промесом также умеет мастерски проводить быстрые атаки, так что матч может получиться обоюдоострым - как и полагается главному дерби страны. Промес забил в чемпионатах России уже 41 гол, но ни разу не поражал ворота армейцев.

"Спартак" и ЦСКА стали самыми принципиальными соперниками лишь в начале 90-х годов, когда армейцы окончательно закрепились в высшей лиге, в 1991 году даже завоевав чемпионский титул, но при этом дважды проиграв "Спартаку" (0:2, 0:1). В мае 1992 года "Спартак" обыграл ЦСКА в финале последнего в истории Кубка СССР, а в следующем сезоне одержал историческую победу над армейцами в Лужниках - 6:0.

Долгое время армейцы не могли обыграть главного соперника в чемпионатах страны, пока в 1998 году под руководством Олега Долматова ЦСКА не разгромил "Спартак" (4:1), завоевав в том сезоне серебряные медали. В следующем сезоне "Спартак" в последний раз сумел дважды обыграть армейцев за один сезон (1:0, 4:0), тогда как ЦСКА за предыдущие 20 лет такое удавалось сделать семь раз - в 2000, 2002, 2004, 2005, 2010, 2011/12 и 2015/16 гг.

В России сильнее ЦСКА

В последние годы армейцы побеждают чаще, к тому же с 2001 года "Спартак" выиграл лишь Кубок России в 2003 году, тогда как на счету ЦСКА за эти годы - шесть чемпионских титулов и семь кубков страны, не считая завоеванного в 2005 году Кубка УЕФА. Всего в чемпионатах России ЦСКА и "Спартак" сыграли 51 матч, армейцы победили 20 раз при 18 поражениях и 13 ничьих, количество забитых мячей равное - 68-68. Если учитывать и чемпионаты СССР, преимущество у "Спартака" - 57 побед при 54 поражениях (мячи - 199-183).

Матч ЦСКА - "Спартак" начнется в 17:00 мск, главный арбитр - Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

В воскресенье также сыграют "Уфа" (33 очка) и "Арсенал" (21), игра пройдет на стадионе "Нефтяник" в столице Башкирии, начало - 14:30 мск.

В ожидании рекорда Медведева

В 19:30 мск состоится встреча "Ростова" и "Амкара". Ростовчане имеют 39 очков (на пять больше, чем у пермяков), продолжая надеяться на четвертую строчку и путевку в Лигу Европы. От "Краснодара" "Ростов" отстает на пять очков, и каждая осечка может стоить команде еврокубкового сезона. Голкипер "Ростова" Никита Медведев сыграл уже девять матчей подряд в чемпионате России без пропущенных мячей, выйдя на второе место по этому показателю в истории премьер-лиги. Чтобы побить рекорд Руслана Нигматуллина, который в 1999-2000 годах не пропускал на протяжении 939 минут, Медведеву необходимо оставить свои ворота "сухими" хотя бы 79 минут.

26-й тур стартовал в субботу, когда "Локомотив" уступил "Рубину" (0:1), а "Терек" разгромил "Урал" - 5:2. В понедельник тур завершится матчами "Томь" - "Зенит", "Крылья Советов" - "Оренбург" и "Краснодар" - "Анжи".

После 25 сыгранных матчей в чемпионате России лидирует "Спартак" - 57 очков. 50 очков у ЦСКА, 49 - у "Зенита".