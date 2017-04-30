Владимир Кличко не сумел вернуть два титула чемпиона мира, проиграв британцу Джошуа

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Украинец Владимир Кличко не сумел завоевать титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке на лондонском стадионе "Уэмбли" он проиграл британцу Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде.

Вопреки ожиданиям, украинский боксер с первых минут захватил центр ринга и стал действовать первым номером. Он активно перемещался по рингу, шел вперед, выманивая противника на себя, но при этом атакующими действиями не отмечался, работая с оглядкой на оборону. Британец по первым минутам выглядел активнее оппонента, чаще атаковал, но украинец блестяще чувствовал противника и каждый раз уходил на удобную для себя дистанцию.

Первые два раунда прошли в равной позиционной борьбе с небольшим процентом попаданий. Только лишь в третьем раунде британец организовал атакующий всплеск, но особых дивидендов не снискал. А в начале четвертого раунда уже украинец устроил краткосрочный атакующий штурм, и тоже не слишком успешно - британец с ним справился.

На первой минуте пятого раунда Джошуа в серии ударов отправил украинца в нокдаун. Тот сумел встать и пережить еще один атакующий навал, но уже в середине трехминутки темп снова спал, а в оставшееся до конца раунда время британец выглядел заметно уставшим.

В следующем раунде уже украинцу удалось отправить британца в нокдаун - одиночным сильным ударом. Британец впервые в карьере оказался в столь опасном положении, но сумел достоять до гонга.

Два нокдауна и остановка

Следующие несколько раундов прошли в спокойном ритме, без особых событий, оба боксера экономили силы и атакующих штурмов уже не предпринимали. Поединок развивался в равной тактической борьбе, и небольшое преимущество было у Кличко.

Но в 11-м раунде неожиданно наступила развязка. Британец в ближнем бою провел сильный апперкот, после которого украинец потерял равновесие и "поплыл". После серии добивающих ударов украинец наконец оказался на полу. С трудом встав, Кличко через некоторое время снова побывал в нокдауне. А на последних секундах британец зажал противника у канатов, и судья остановил поединок, посчитав, что Кличко не в состоянии отвечать на атаки.

В итоге поединок оправдал ожидания болельщиков и оказался очень зрелищным и с неожиданной развязкой. В противостоянии опыта и молодости победила последняя, хоть и с большим трудом. Стороны заключили контракт на два боя, и многие болельщики в социальных сетях уже стали требовать проведения матч- реванша.

Статистика

Кличко не сумел вернуть два пояса по престижным версиям, которыми владел с 2006 (IBF) и 2011 годов (WBA). В ноябре 2015 года украинец сенсационно проиграл британцу Тайсону Фьюри, потерпев первое поражение за 11 лет, и расстался с тремя поясами престижных организаций - WBA, IBF и Всемирной боксерской организации (WBO). Поединок с Джошуа стал для него первым после полуторагодичного перерыва.

В послужном списке Кличко теперь 64 победы (53 - нокаутом), пять поражений.

27-летний Джошуа в третий раз защитил титул чемпиона мира IBF, который он завоевал в апреле 2016 года после победы над американцем Чарльзом Мартином. Он по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 19 побед (все - нокаутом).

Разница в возрасте между соперниками - 41-летним Кличко и 27-летним Джошуа - стала девятой в списке крупнейших в титульных боях супертяжеловесов и первой за 15 лет, когда 26-летний Кличко противостоял 41-летнему американцу Рэю Мерсеру.

Поединок собрал аншлаг - около 90 тысяч зрителей, что стало кассовым рекордом стадиона. Предыдущий рекорд арены на боксерских боях был установлен в 2014 году на поединке между британцами Карлом Фрочем и Джорджем Гроувзом (около 77 тысяч зрителей). Также бой собрал рекордную по численности аудиторию на боксерских поединках в Великобритании с 1939 года, когда за противостоянием Лена Харви и Джока Макавоя на лондонской арене "Уайт Сити" наблюдали 90 тысяч зрителей.